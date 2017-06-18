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Рабочий упал вместе со строительными лесами в Борисове

19.06.2017 13:34 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 июн – Sputnik. Маляр получил ранения при падении строительных лесов в Борисове, сообщили в социальных сетях очевидцы.

Инцидент в районном центре произошел днем в понедельник на улице Полка Нормания-Неман.

Сообщается, что рабочий проводит покраску фасада клуба "Барбосса" и в какой-то момент строительные леса, на которых он стоял, упали.

По информации очевидцев, мужчина получил травмы. Для оказания помощи пострадавшему на место происшествия прибыла бригада скорой.

Очевидцы не исключают, что леса упали из-за несоблюдения техники безопасности при проведении фасадных работ.

 
Теги: Минск
 
 
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Очевидцы не исключают, что леса упали из-за несоблюдения техники безопасности при проведении фасадных работ.

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