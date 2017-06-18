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Volkswagen перевернулся под Минском: один погиб, 3 человека в больнице

19.06.2017 13:54 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 июн – Sputnik. Один человек погиб и еще трое получили ранения в результате опрокидывания легкового автомобиля в Минском районе, сообщила Sputnik в понедельник старший инспектор по агитации регионального ГАИ Екатерина Сильченко.

Volkswagen перевернулся под Минском: один погиб, 3 человека в больнице
© Фото: ГАИ Брестской области
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Авария произошла накануне утром на 26-м километре автодороги М4 "Минск – Могилев".

"Водитель, управляя автомобилем Volkswagen Golf, двигался в направлении Могилева, не справился с управлением, в результате чего съехал в правый по ходу движения кювет, где машина опрокинулась", – сказала Сильченко.

По ее словам, в результате погибла 21-летняя пассажира автомобиля, водитель и еще два человека получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. 

По информации ГАИ, 26-летний молодой человек, управлявший машиной, на момент аварии был пьян.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Молодой человек, который находился за рулем автомобиля, на момент аварии был нетрезв.

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