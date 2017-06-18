Жители поселка Сосны о смерти роупджампера: молодежи заняться нечем

В воскресение в поселке Сосны разбился насмерть 27-летний парень, который вместе с другими роупджамперами прыгал с трубы котельной высотой в 70 метров.

Как сообщают в СМИ, он пришел по подарочному сертификату. Прыжок организовывала команда Rj team Crank, руководитель которой этим ремеслом занимается семь лет. На данный момент он задержан.

Несмотря на то, что несчастный случай произошел при свидетелях, подробностей произошедшего почти нет. Корреспонденты Sputnik выехали на место трагедии.

Было разрешение на прыжки

Труба котельной, откуда прыгнул роупджампер, располагается на предприятии "Амкодор-Радиан". Его сотрудники в шоке от вчерашнего происшествия.

Охранник пропускного пункта призналась агентству, что сегодня заступила на смену и обратила внимание, что в рабочем журнале за вчерашний день много отметок о прибытии милиции.

"Я только прочитала в журнале: милиция, милиция, милиция… Раз девять приезжала. МЧС приезжало. Я только спросила, почему тут вот "милиция" написано столько раз. Они (коллеги — Sputnik) говорят: "С трубы человек упал, разбился насмерть. Руководство ничего не сказало", — отметила специалист.



© Sputnik / Виктор Толочко К месту происшествия никого не пускают

Прыгают с трубы роупджамперы, по словам охранника, уже два года. Работают официально: снимают в аренду трубу у завода. До несчастного случая прыгали каждую субботу и воскресенье. Не приезжали только зимой ввиду плохой погоды.



© Sputnik Илья Питалев СК завел дело после гибели роупджампера в Соснах

Собеседница добавила, что труба, с которой прыгал парень, уже несколько лет нерабочая. Забраться наверх можно по лестнице.

Сейчас предприятие работает в штатном режиме. Здесь занимаются производством аккумуляторов, но производство давно уже работает не в полном объеме — часть территорий и объектов, как и неработающая труба котельной, на которой произошел несчастный случай, сдается в аренду.

Корреспондентов Sputnik на территорию предприятия не пустили — главный инженер, который сейчас исполняет обязанности ушедшего в отпуск директора, комментировать ситуацию отказался и съемку не разрешил. Около 10 утра на месте работали сотрудники УВД и Следственного комитета.

Жизнь в поселке замерла

Местные жители поселка утром в понедельник были еще не в курсе о произошедшем. Продавец одного из магазинов Анастасия была очень удивлена, услышав от нас такую новость.

"Роупджамперы? Прыгают у нас? Не слышала об этом", — говорила она.

Она предположила, что прыжки совершали приезжие ребята из Минска — транспортное сообщение между столицей и поселком хорошее. Хотя среди них могли быть и местные.

По словам собеседницы, особых развлечений в поселке нет. Возможно, поэтому молодые люди ищут такие экстремальные развлечения.



© Sputnik / Виктор Толочко Жители поселка уверены, что молодежь ищет экстремальные развлечения из-за того, что в Соснах других нет

"Раньше здесь были дискотеки. Остались только дома, институт (Объединенный институт энергетических и ядерных исследований "Сосны" — Sputnik), два магазина — и все", — говорила она.

Такую же проблему озвучили местные жители Гертруда Васильевна и Людмила Георгиевна:

"Условия есть. Здесь прекрасный лес. В советское время жизнь в поселке кипела. На месте продуктового магазина стояла волейбольная площадка. Был каток для занятия хоккеем. Взрослые выходили с детьми. Мы выплескивались! Какая-то жизнь была, а сейчас все замерло", — говорили женщины.

Как в парашютном спорте

Сотрудники школы №144 о произошедшем тоже почти ничего не знали. Только одна педагог прочитала об этом в интернете.

"У меня дочка вчера прыгала в Могилеве. Было актуально", — сказала Наталья Владимировна.



© Sputnik / Виктор Толочко Сосны совсем недалеко от Минска - возможно, на экстремальные прыжки сюда приезжали жители столицы

По ее мнению, роупджампингом молодежь занимается не из-за отсутствия альтернативы, а ради развлечения. Молодые люди не будут слушаться закон и взрослых людей, поэтому нужно организовать подготовку для прыжков, как в парашютном спорте, считает она.

"Год назад младшая прыгала. Хотя я запрещала. Они все безбашенные в 20 лет. Я считаю, что не развлечения — это серьезный спорт. И к таким прыжкам надо готовить людей, как к прыжку с парашютом", — отметила собеседница агентства.

В отношении организатора роупджампинга возбуждено уголовное дело, сообщила ранее Sputnik официальный представитель СК Юлия Гончарова. С места происшествия специалисты изъяли оборудование и снаряжение, которое использовалось для организации прыжка. Также сейчас допрашиваются свидетели. Организатор прыжка задержан, с ним работают следователи.