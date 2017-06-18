Трое 18-летних бобруйчан с пистолетом пытались ограбить жителя Слуцка

МИНСК, 19 июн – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Слуцке троих жителей Бобруйска, которые пытались с использованием пистолета ограбить местного жителя, сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.



© Pexels Вооруженный ножом дворник ограбил магазин в Лунинце

Преступление 18-летние бобруйчане собирались совершить 17 июня.

"Один из фигурантов в интернете познакомился с потенциальной жертвой и договорился продать ему несколько десятков ящиков алкогольной продукции", – сказала Белоног.

По ее словам, молодые люди арендовали в Минске микроавтобус и приехали в Слуцк, где, угрожая пистолетом, похожим боевой ПМ, потребовали у мужчины деньги.

Грабителей задержали, их действия квалифицированы как разбой, совершенный группой лиц, – ч. 2 ст. 207 Уголовного кодекса Беларуси.

В настоящее время продолжается расследование дела: следователи проводят обыски, очные ставки, а также допросы.