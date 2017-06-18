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Трое 18-летних бобруйчан с пистолетом пытались ограбить жителя Слуцка

19.06.2017 15:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 июн – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Слуцке троих жителей Бобруйска, которые пытались с использованием пистолета ограбить местного жителя, сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Трое 18-летних бобруйчан с пистолетом пытались ограбить жителя Слуцка
© Pexels
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Преступление 18-летние бобруйчане собирались совершить 17 июня. 

"Один из фигурантов в интернете познакомился с потенциальной жертвой и договорился продать ему несколько десятков ящиков алкогольной продукции", – сказала Белоног.

По ее словам, молодые люди арендовали в Минске микроавтобус и приехали в Слуцк, где, угрожая пистолетом, похожим боевой ПМ, потребовали у мужчины деньги. 

Грабителей задержали, их действия квалифицированы как разбой, совершенный группой лиц, – ч. 2 ст. 207 Уголовного кодекса Беларуси.

В настоящее время продолжается расследование дела: следователи проводят обыски, очные ставки, а также допросы.

 
Теги: Минск
 
 
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Злоумышленники договорились с жертвой о продаже нескольких ящиков спиртного и взяли на встречу оружие.

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