Рабочий сгорел вместе со строительным вагончиком под Хойниками

МИНСК, 19 июн – Sputnik. Мужчина погиб в Хойникском районе, сгорев вместе со строительным металлическим вагончиком, сообщили Sputnik в Гомельском областном УМЧС.



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Вагончик, находившийся в лесу возле деревни Дубровица, загорелся накануне: спасателям информация о пожаре поступила в 15:30.

"В ходе тушения пожара под сгоревшими строительными конструкциями вагончика был обнаружен труп мужчины, рабочего Василевичского лесопункта ОАО "Гомельдрев", – сказали в МЧС.

В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину возгорания. По факту гибели 59-летнего мужчины Хойникский районный отдел Следственного комитета проводит проверку.