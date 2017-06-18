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Рабочий сгорел вместе со строительным вагончиком под Хойниками

19.06.2017 15:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 июн – Sputnik. Мужчина погиб в Хойникском районе, сгорев вместе со строительным металлическим вагончиком, сообщили Sputnik в Гомельском областном УМЧС.

Рабочий сгорел вместе со строительным вагончиком под Хойниками
© Sputnik / Виктор Толочко
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Вагончик, находившийся в лесу возле деревни Дубровица, загорелся накануне: спасателям информация о пожаре поступила в 15:30. 

"В ходе тушения пожара под сгоревшими строительными конструкциями вагончика был обнаружен труп мужчины, рабочего Василевичского лесопункта ОАО "Гомельдрев", – сказали в МЧС.

В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину возгорания. По факту гибели 59-летнего мужчины Хойникский районный отдел Следственного комитета проводит проверку.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину возгорания. По факту гибели 59-летнего мужчины СК проводит проверку

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