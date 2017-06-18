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Скоростной поезд и электричка столкнулись в Москве, есть пострадавшие
19.06.2017 16:34 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 июн — Sputnik. Скоростной поезд "Стриж" и столкнулся с электричкой у Курского вокзала в Москве, несколько человек пострадали, сообщается на сайте Российских железных дорог (РЖД).
Инцидент произошел в понедельник днем, около 14:40, при отправлении пригородного поезда №6325 сообщением Нахабино — Щербинка с Курского вокзала.
"По предварительной информации, произошел сход колесными парами двух вагонов, в результате чего они наклонились в сторону прибывающего из Нижнего Новгорода на вокзал поезда "Стриж", — говорится в сообщении.
В РЖД отметили, что двум пассажирам понадобилась медицинская помощь — они самостоятельно обратились в медпункт вокзала. Вместе с тем, по информации спасателей медики оказали помощь троим людям.
"Для устранения последствий схода на место отправились два восстановительных поезда", — говорится в сообщении РЖД.
Оперативный штаб под руководством начальника Московской железной дороги координирует работы на месте ЧП. Следователи проводят проверку. Согласно предварительным данным, причиной столкновения стал отказ стрелочного перевода.
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МИНСК, 19 июн — Sputnik. Скоростной поезд "Стриж" и столкнулся с электричкой у Курского вокзала в Москве, несколько человек пострадали, сообщается на сайте...
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