Скоростной поезд и электричка столкнулись в Москве, есть пострадавшие

МИНСК, 19 июн — Sputnik. Скоростной поезд "Стриж" и столкнулся с электричкой у Курского вокзала в Москве, несколько человек пострадали, сообщается на сайте Российских железных дорог (РЖД).

Инцидент произошел в понедельник днем, около 14:40, при отправлении пригородного поезда №6325 сообщением Нахабино — Щербинка с Курского вокзала.

"По предварительной информации, произошел сход колесными парами двух вагонов, в результате чего они наклонились в сторону прибывающего из Нижнего Новгорода на вокзал поезда "Стриж", — говорится в сообщении.

В РЖД отметили, что двум пассажирам понадобилась медицинская помощь — они самостоятельно обратились в медпункт вокзала. Вместе с тем, по информации спасателей медики оказали помощь троим людям.

"Для устранения последствий схода на место отправились два восстановительных поезда", — говорится в сообщении РЖД.

Оперативный штаб под руководством начальника Московской железной дороги координирует работы на месте ЧП. Следователи проводят проверку. Согласно предварительным данным, причиной столкновения стал отказ стрелочного перевода.