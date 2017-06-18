Лихие 90-е: жителя Речицы избили и бросили в лесу привязанным к дереву

МИНСК, 19 июн – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Речице четверых молодых людей, которые избили жителя райцентра, отвезли его в лес и бросили привязанным к дереву, сообщила газета " Днепровец " со ссылкой на Речицкий РОСК.



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Инцидент в городе произошел в субботу 17 июня: молодой человек был в гостях у знакомой, когда в квартиру ворвались четверо парней. Они избили жителя Речицы, а затем на автомобиле Peugeot отвезли в лес.

По информации следователей, там потерпевший снова был избит, а затем злоумышленники привязали его веревкой к дереву и ушли. Впоследствии молодой человек сумел освободиться и сообщить о произошедшем в милицию.

Правоохранители объявили автомобиль подозреваемых в розыск и вечером все четверо были задержаны. В отношении них было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство) – ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.