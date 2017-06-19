Лодка с пятью подростками перевернулась на Ладожском озере: двоих нашли

МИНСК, 20 июн — Sputnik. Найдены двое из пяти перевернувшихся на лодке на Ладожском озере подростков, они госпитализированы, передает РИА Новости со ссылкой на администрацию Питкярантского района Карелии.

Лодка, в которой находились пятью подростков, перевернулась на Ладожском озере в минувший понедельник, двое были обнаружены и помещены в больницу, их жизням ничего не угрожает.

Еще трех (двух юношей и девушку) разыскивают спасатели в заливе Импилахти, на месте развернут оперативно-спасательный штаб. Всего в поисках задействовано более 260 человек и 55 единиц техники, среди которых вертолеты и плавсредства.

Ранее в ходе поисковых работ была найдена лодка, ее вытащили на берег. Сегодня поисковые работы может затруднить сложные погодные условия — в районе ожидаются сильный ветер.