МИНСК, 20 июн — Sputnik. Очередная попытка устроить теракт в центре столицы Франции — одна из самых обсуждаемых новостей в мировых СМИ и соцсетях. Злоумышленник на автомобиле Renault Megane в понедельник протаранил фургон с жандармами на Елисейских полях в Париже.



© REUTERS Philippe Wojazer Неизвестный напал с молотком на полицейских в центре Парижа

Нападавший, в машине которого находился газовый баллон, автомат Калашникова и боеприпасы, погиб, среди сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц пострадавших нет.

Самый охраняемый участок

Колонна эскадрона жандармерии следовала по Елисейским полям, когда головной фургон справа протаранила машина неизвестного.

Инцидент произошел в одном из самых тщательно охраняемых мест Парижа — в 250 метрах от резиденции президента Франции. И буквально за три часа до приема в Елисейском дворце в честь короля Иордании Абдаллы II.



© AFP/ ALAIN JOCARD Инцидент произошел в 250 метрах от резиденции президента Франции — Елисейского дворца, данный участок считается одним из самых тщательно охраняемых

Это уже второе нападение на жандармов за последние месяцы. Так, вечером 20 апреля, за два дня до выборов президента Франции, здесь произошла атака на полицейских, в результате которой один страж порядка погиб, его коллега получил ранения. Нападавший был ликвидирован ответным огнем полиции.

Статус "fiche S"

Мужчина, совершивший в понедельник нападение на жандармов в Париже, был известен французским спецслужбам как исламист, представлявший потенциальную угрозу государственной безопасности — так называемый статус "fiche S".

Несмотря на это у злоумышленника было разрешение на ношение оружия: он был членом стрелкового клуба и задекларировал три единицы огнестрельного оружия. Разрешение на ношение оружия он получил в 2015 году сроком на пять лет.

В его доме в Плеси-Пате в столичном регионе в 30 километрах к югу от Парижа был проведен обыск. Следователям предстоит установить возможные связи преступника с террористами и то, были ли у него сообщники, либо он действовал один.