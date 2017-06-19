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Школьник ушел с другом рыбачить на Западную Двину и утонул

20.06.2017 11:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 июн — Sputnik. Проводится проверка по факту утопления десятилетнего ребенка в Западной Двине в Полоцке, сообщила Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Трагедия произошла на минувшей неделе, по информации следствия, ребенок вместе со своим другом ушел на рыбалку, о чем сообщил своей матери по телефону. Женщина думала, что они рыбачат вместе с отцом друга, однако школьники находились на реке без сопровождения взрослых.

"Когда они решили искупаться, то одного из детей унесло течением и он скрылся под водой. Второй ребенок начал звать на помощь. Его услышал рыбак, но помочь уже не успел", — рассказала Сахарова.

Рыбак сообщил об инциденте в милицию. Поиски тела заняли несколько дней — оно было обнаружено сегодня в районе деревни Чернещино Полоцкого района.

Следователи осмотрели место, где дети рыбачили школьники, в районе берега, где было обнаружено тело, работают судмедэксперты.

СК в связи с инцидентом обращается к родителям с просьбой во время школьных каникул обращать более пристальное внимание за своими детьми и предупреждать их об опасности, которая предостерегает их на водоемах.

 
Теги: Минск
 
 
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Тело мальчика, унесенное течением, было обнаружено спустя несколько дней в Полоцком районе.

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