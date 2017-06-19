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Самолет авиакомпании SAS экстренно сел в Польше из-за задымления в кабинет пилота

20.06.2017 11:30 — ЧП | Tut.by  
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Самолет скандинавской авиакомпании SAS («САС — Скандинавские авиалинии») во вторник совершил экстренную посадку в польском Гданьске из-за задымления в кабине пилота. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, Airbus 319 летел рейсом из Гданьска в Копенгаген, но был вынужден вернуться в аэропорт вылета вскоре после взлета. На борту воздушного судна находились 88 пассажиров и пять членов экипажа, все они были эвакуированы после приземления. В результате инцидента пострадавших нет.

Причины задымления пока не установлены.

 
 
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Airbus 319 летел рейсом из Гданьская в Копенгаген, но был вынужден вернуться в аэропорт вылета вскоре после взлета.

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