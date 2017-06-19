|
Самолет авиакомпании SAS экстренно сел в Польше из-за задымления в кабинет пилота
Самолет скандинавской авиакомпании SAS («САС — Скандинавские авиалинии») во вторник совершил экстренную посадку в польском Гданьске из-за задымления в кабине пилота. Об этом сообщило агентство Reuters.
По его данным, Airbus 319 летел рейсом из Гданьска в Копенгаген, но был вынужден вернуться в аэропорт вылета вскоре после взлета. На борту воздушного судна находились 88 пассажиров и пять членов экипажа, все они были эвакуированы после приземления. В результате инцидента пострадавших нет.
Причины задымления пока не установлены.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Airbus 319 летел рейсом из Гданьская в Копенгаген, но был вынужден вернуться в аэропорт вылета вскоре после взлета.
|
Архив (ЧП)
Комментарии