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В Могилевской области из-за разгерметизации сварочного оборудования погиб мужчина
Днем 19 июня спасателям поступил звонок о вспышке газа на складе в деревне Солтановка Могилевского района. По предварительным данным, произошла разгерметизация газосварочного оборудования. Погиб мужчина,
Вспышка газовоздушной смеси без последующего горения произошла в кирпичном здании склада, который принадлежит индивидуальному предпринимателю.
Хотя само строение и имущество остались неповрежденными, погиб 43-летний мужчина.
«Предполагаемая причина вспышки — нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов (разгерметизация газосварочного оборудования). Проверку по факту гибели проводит Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета», — рассказали в Могилевском областном управлении МЧС.
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Хотя само строение и имущество остались неповрежденными.
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Архив (ЧП)
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