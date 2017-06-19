Еще один байкер разбился в Беларуси - недалеко от Узды

МИНСК, 20 июн — Sputnik. Мотоциклист и его пассажир погибли в результате ДТП недалеко от города Узда, сообщила во вторник официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Инцидент произошел накануне вечером. Согласно предварительной информации следователей, 18-летний местный житель на мотоцикле Kawasaki заметно превысил скорость движения и въехал в опору линии электропередачи.

"В результате ДТП молодой человек погиб на месте, а ехавший с ним 28-летний пассажир скончался в больнице", — сообщила Белоног.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 317 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух человек) Уголовного кодекса. Сейчас назначен ряд экспертиз.

"Установлено, что водитель не имел водительского удостоверения. Мотоцикл Kawasaki EX 500S он приобрел несколько дней назад. Пассажир в момент ДТП находился без мотошлема", — заключила Белоног.

Всего же за последнюю неделю в ДТП погибли три мотоциклиста. Накануне под Солигорском разбился в аварии 20-летний байкер — он также ездил без специальной одежды . Кроме этого, смертельные аварии произошли в Новополоцке и Дятлово .