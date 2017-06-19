Задымление в кабине и удар молнии: все инциденты с самолетами за сутки

МИНСК, 20 июн — Sputnik. Сразу три инцидента с самолетами произошли во вторник в разных странах мира, из-за которых лайнеры совершили экстренные посадки.

В одном случае причиной срочного возвращения в аэропорт стало механическое повреждение, в двух других в полет вмешалась природа.

Молния в небе

Опасный инцидент произошел сегодня с Boeing 737-800 "Турецких авиалиний", выполнявший рейс из Стамбула в Казань. Вскоре после вылета из Турции в лайнер ударила молния, после чего капитан воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт Ататюрка, передает турецкий телеканал Haberturk.

Всего в лайнере находился 101 пассажир и экипаж. Все находившиеся в самолете после приземления были эвакуированы. В результате инцидента никто не пострадал, пассажиры улетели в Казань другим бортом, а самолет, получивший удар молнией, был отогнан в ангар для проверки.

В минувший понедельник молния настигла еще один турецкий самолет, на этот раз принадлежащий компании Atlas Global и летевший из Стамбула в Тбилиси. В результате лайнер вернулся в аэропорт отправки.

Дым в пилотской кабине

Еще одно ЧП произошло в ночь на вторник: Airbus A319 Скандинавских авиалиний, летевший по маршруту Гданьск — Копенгаген, был вынужден вернуться в точку вылета минувшей ночью из-за появления дыма в кабине пилотов. Лайнер успешно вернулся в аэропорт имени Леха Валенсы, все 88 пассажиров и экипаж были эвакуированы.

По информации польских СМИ, в результате ЧП никто не пострадал. Специалисты, осматривавшие самолет SAS, заверили, что с ним не случилось ничего серьезного, однако причина появления дыма в кабине пока не выяснена.