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Натовский Hummer протаранил в Литве авто с четырьмя девушками

20.06.2017 15:22 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 июн – Sputnik. Принадлежащий НАТО военный внедорожник Hummer протаранил во вторник в Мариямполе автомобиль Volkswagen, в котором были четыре девушки, сообщил портал lrytas.lt.

Натовский Hummer протаранил в Литве авто с четырьмя девушками
© Фото: УСК по Минской области
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ДТП произошло около 13:00 в районе улицы Фабричной.

"По предварительным данным, военный Hummer протаранил автомобиль Volkswagen Passat, в котором находилось четыре девушки", – сообщил портал.

Трем девушкам-студенткам, которые находились в легковушке, понадобилась медицинская помощь – пострадавших доставили в больницу.

Как рассказали очевидцы ДТП, в военном Hummer находились американские военные, два внедорожника двигались с большой скоростью и один из них задел Volkswagen.

Сейчас полиция ЛЛитвы ведет расследование транспортного происшествия.

 
Теги: Минск
 
 
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Трем девушкам-студенткам, которые находились в легковушке, понадобилась медицинская помощь.

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