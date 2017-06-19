Натовский Hummer протаранил в Литве авто с четырьмя девушками

МИНСК, 20 июн – Sputnik. Принадлежащий НАТО военный внедорожник Hummer протаранил во вторник в Мариямполе автомобиль Volkswagen, в котором были четыре девушки, сообщил портал lrytas.lt .

ДТП произошло около 13:00 в районе улицы Фабричной.

"По предварительным данным, военный Hummer протаранил автомобиль Volkswagen Passat, в котором находилось четыре девушки", – сообщил портал.

Трем девушкам-студенткам, которые находились в легковушке, понадобилась медицинская помощь – пострадавших доставили в больницу.

Как рассказали очевидцы ДТП, в военном Hummer находились американские военные, два внедорожника двигались с большой скоростью и один из них задел Volkswagen.

Сейчас полиция ЛЛитвы ведет расследование транспортного происшествия.