Сварщик погиб в Могилевском районе при вспышке газа

МИНСК, 20 июн – Sputnik. Мужчина был смертельно травмирован в Могилевском районе при вспышке газовоздушной смеси в складе, сообщили Sputnik во вторник в Могилевском областном УМЧС.



© Sputnik Стрингер Вспышка газа произошла в котельной в Минском районе

Инцидент в деревне Солтановка произошел накануне днем в здании склада, принадлежащего местному индивидуальному предпринимателю.

"В результате вспышки погиб 44-летний гражданин, неработавший", – сказали в МЧС.

В управлении также сообщили, что в результате ЧП здание склада и находящееся в нем имущество не были повреждены.

По информации спасателей, вспышка могла произойти из-за разгерметизации устройств газосварочного оборудования. В настоящее время Могилевский межрайотдел Следственного комитета проводит по факту смерти мужчины проверку.