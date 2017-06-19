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Сварщик погиб в Могилевском районе при вспышке газа

20.06.2017 16:14 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 июн – Sputnik. Мужчина был смертельно травмирован в Могилевском районе при вспышке газовоздушной смеси в складе, сообщили Sputnik во вторник в Могилевском областном УМЧС.

Сварщик погиб в Могилевском районе при вспышке газа
© Sputnik Стрингер
Вспышка газа произошла в котельной в Минском районе

Инцидент в деревне Солтановка произошел накануне днем в здании склада, принадлежащего местному индивидуальному предпринимателю. 

"В результате вспышки погиб 44-летний гражданин, неработавший", – сказали в МЧС.

В управлении также сообщили, что в результате ЧП здание склада и находящееся в нем имущество не были повреждены. 

По информации спасателей, вспышка могла произойти из-за разгерметизации устройств газосварочного оборудования. В настоящее время Могилевский межрайотдел Следственного комитета проводит по факту смерти мужчины проверку.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации спасателей, вспышка могла произойти из-за разгерметизации устройств газосварочного оборудования.

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