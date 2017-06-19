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Житель Дрогичинского района сломал позвоночник, прыгнув в воду с рыбацкого мостика
19 июня в Дрогичинскую больницу доставили 40-летнего мужчину с переломом шейного позвонка, сообщили TUT.BY в областном совете ОСВОД.
Травму житель Деревни Осовцы получил накануне вечером. В компании знакомых он отдыхал на берегу водохранилища Белин. После употребления спиртного он прыгнул в воду с мостика для рыбной ловли и не вынырнул. Из водохранилища его достали друзья. Они же отвезли пострадавшего в больницу. В настоящее время он в реанимации.
По данным областного ОСВОДа, с начала года в Брестской области на воде погибли 18 человек. Из них 16 находились в состоянии опьянения.
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Сейчас пострадавший в реанимации больницы.
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Архив (ЧП)
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