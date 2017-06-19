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Пьяный прыжок в воду: житель Брестской области сломал шею

20.06.2017 17:04 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 июн – Sputnik. Купание в нетрезвом виде закончилось серьезной травмой для жителя Дрогичинского района – мужчина с переломом шеи находится в реанимации, сообщили Sputnik во вторник в Брестском областном совете ОСВОД.

Пьяный прыжок в воду: житель Брестской области сломал шею
© Фото: УСК по Витебской области
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Спасатели отметили увеличение числа несчастных случаев на водоемах Брестской области, где с начала года утонули 18 человек, подавляющее количество погибших находились в состоянии алкогольного опьянения. 

"Житель деревни Осовцы отдыхал в компании и употреблял спиртные напитки, а поздно вечером вся компания решила искупаться на водохранилище Белин. Он нырнул с мостика для рыбной ловли и не вынырнул", – сказали в ОСВОД. 

По словам собеседников агентства, из воды 40-летнего мужчину достали друзья и ночью доставили в приемный покой Дрогичинской центральной районной больницы, где у пострадавшего был диагностирован осколочный перелом 4-го шейного позвонка. В настоящее время он находится в реанимации. 

С начала года, по информации ОСВОД, в Брестской области на водоемах погибли 18 человек, двое из них несовершеннолетние, 16 человек находились в состоянии алкогольном опьянении.

Собеседники Sputnik отметили, что серьезно настораживают участившиеся факты несчастных случаев на воде с лицами трудоспособного возраста. "Всего в текущем году в Брестской области их было 15", – сообщили в организации.

В ОСВОД напомнили, что опасно нырять в незнакомых местах, заплывать далеко от берега, а также купаться в одиночку и в темное время суток.

 
Теги: Минск
 
 
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ОСВОД сообщил об очередной трагедии на воде и призвал население перестать купаться в пьяном состоянии.

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