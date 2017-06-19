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Предпринимателя в Могилеве убило упавшей металлической балкой
20.06.2017 17:53 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 июн – Sputnik. Житель Могилева погиб в результате несчастного случая на ОАО "Могилевский завод искусственного волокна" – мужчину убило упавшей металлической конструкцией, сообщила Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.
© Фото: Могилевское областное УМЧС
Инцидент на заводе, входящем в состав концерна "Белнефтехим", произошел 16 июня во время работ по демонтажу цехов предприятия, договор на проведение которых был заключен с 33-летним индивидуальным предпринимателем.
"Мужчина наблюдал, как специалисты демонтируют металлоконструкции. Одна из них упала на предпринимателя", – сказала Соленюк.
Она также сообщила, что от полученных ранений житель Могилева умер на месте происшествия.
В настоящее время по факту смерти мужчины Могилевский межрайотдел Следственного комитета проводит проверку, назначен ряд экспертиз, чтобы установить точную причину гибели мужчины.
По словам собеседницы Sputnik, на заводе изъята соответствующая документация – ее сейчас изучают следователи.
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По факту гибели мужчины проводится проверка, назначен ряд экспертиз, чтобы установить точную причину его смерти.
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