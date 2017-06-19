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В Могилеве во время разборки старого цеха завода металлоконструкцией придавило 32-летнего мужчину

20.06.2017 19:42 — ЧП | Tut.by  
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Могилевчанин погиб при демонтаже одного из старых цехов бывшего завода искусственного волокна, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя управления Следственного комитета по Могилевской области Оксану Соленюк.

ОАО «Могилевхимволокно» заключило договор о демонтаже старых цехов завода искусственного волокна с индивидуальным предпринимателем, 32-летним мужчиной.

16 июня он наблюдал, как специалисты демонтируют старые металлоконструкции. Неожиданно одна из них упала прямо на мужчину. От полученных травм могилевчанин скончался на месте.

Проверку по факту гибели человека проводит Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить точную причину смерти. Изъята также вся необходимая документация. Она в настоящий момент изучается следователями», — сказала Оксана Соленюк.

 
 
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32-летний мужчина погиб после падения старой конструкции. Ее как раз демонтировали другие рабочие.

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