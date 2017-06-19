В Молодечненском районе пятилетний ребенок задохнулся под упавшей на него крышкой сундука

В Молодечненском районе пятилетний ребенок умер от асфиксии под упавшей на него крышкой сундука. Об этом в эфире "Альфа-радио" сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова, сообщает БЕЛТА.

Несчастный случай произошел 18 июня в одной из деревень Молодечненского района. Ребенок пропал из поля зрения родителей буквально на пять минут. Играя во дворе, мальчик решил заглянуть в деревянный сундук. Он поднял крышку размером 1,5 м на 1,8 м, и та его придавила. В результате наступила асфиксия. Спасти ребенка не удалось.

В этот же день в Поставский РОВД поступило сообщение о том, что в центральную районную больницу доставлена девочка 2013 года рождения с термическим ожогом кипятком 1-2-й степеней (площадь ожога - 15%). Выяснилось, что родители попросили соседку посмотреть за ребенком. Во время купания девочка случайно опрокинула ведро с горячей водой, в результате чего и обожглась.

19 июня в Гродно произошел еще один инцидент. Мама выкатила из подъезда на улицу коляску с сыном, оставила на площадке перед входом, а сама вернулась за вещами в подъезд. Из-за небольшого уклона коляска покатилась и опрокинулась, ребенок выпал, в результате чего получил телесные повреждения. К счастью, жизни мальчика ничего не угрожает.

По данным фактам проводится проверка.