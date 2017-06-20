Непогода в Беларуси: без электричества остается 9 населенных пунктов

МИНСК, 21 июн — Sputnik. Девять населенных пунктов в Беларуси остаются без электроснабжения в результате прохождения грозового фронта, свидетельствуют оперативные данные МЧС республики .

Во вторник, 21 июня, в связи с непогодой (сильный ветер и ливни) был объявлен оранжевый уровень безопасности . После полудня белорусы получили сообщения от спасателей с предупреждением о наблюдающейся стихии , которая обрушилась на республику ближе к вечеру.

"По данным ГПО "Белэнерго", в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 483 населенных пунктов. По состоянию на 6:00 без электроснабжения остаются девять населенных пунктов", — говорится в сообщении МЧС.

Спасатели отметили, что по территории Беларуси было зафиксировано 42 случая падения деревьев: в Брестской (6 случаев), Витебской (11), Гомельской (1), Гродненской (4), Минской (19) областях и Минске (1). В результате были повреждены восемь авто. К счастью, никто не пострадал.

Наиболее других от стихии пострадал Слуцкий район, где были зафиксированы случаи повреждения кровель жилых домов и хозяйственных построек. Для определения ущерба работает районная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Ведутся восстановительные работы.