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Непогода в Беларуси: без электричества остается 9 населенных пунктов
МИНСК, 21 июн — Sputnik. Девять населенных пунктов в Беларуси остаются без электроснабжения в результате прохождения грозового фронта, свидетельствуют
Во вторник, 21 июня,
"По данным ГПО "Белэнерго", в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 483 населенных пунктов. По состоянию на 6:00 без электроснабжения остаются девять населенных пунктов", — говорится в сообщении МЧС.
Спасатели отметили, что по территории Беларуси было зафиксировано 42 случая падения деревьев: в Брестской (6 случаев), Витебской (11), Гомельской (1), Гродненской (4), Минской (19) областях и Минске (1). В результате были повреждены восемь авто. К счастью, никто не пострадал.
Наиболее других от стихии пострадал Слуцкий район, где были зафиксированы случаи повреждения кровель жилых домов и хозяйственных построек. Для определения ущерба работает районная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Ведутся восстановительные работы.
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По данным ГПО "Белэнерго", в течение суток в республике периодически нарушалось электроснабжение 483 населенных пунктов.
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Архив (ЧП)
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