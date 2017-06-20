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Непогода в Беларуси: без электричества остается 9 населенных пунктов

21.06.2017 08:39 — |  
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МИНСК, 21 июн — Sputnik. Девять населенных пунктов в Беларуси остаются без электроснабжения в результате прохождения грозового фронта, свидетельствуют оперативные данные МЧС республики.

Непогода в Беларуси: без электричества остается 9 населенных пунктов
© Фото: ВКонтакте / Слуцк, Slutsk-Gorod.by
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Во вторник, 21 июня, в связи с непогодой (сильный ветер и ливни) был объявлен оранжевый уровень безопасности. После полудня белорусы получили сообщения от спасателей с предупреждением о наблюдающейся стихии, которая обрушилась на республику ближе к вечеру.

"По данным ГПО "Белэнерго", в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 483 населенных пунктов. По состоянию на 6:00 без электроснабжения остаются девять населенных пунктов", — говорится в сообщении МЧС. 

Спасатели отметили, что по территории Беларуси было зафиксировано 42 случая падения деревьев: в Брестской (6 случаев), Витебской (11), Гомельской (1), Гродненской (4), Минской (19) областях и Минске (1). В результате были повреждены восемь авто. К счастью, никто не пострадал.

Наиболее других от стихии пострадал Слуцкий район, где были зафиксированы случаи повреждения кровель жилых домов и хозяйственных построек. Для определения ущерба работает районная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Ведутся восстановительные работы. 

 

 
Теги: Минск
 
 
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По данным ГПО "Белэнерго", в течение суток в республике периодически нарушалось электроснабжение 483 населенных пунктов.

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