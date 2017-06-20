Боевики захватили начальную школу на Филиппинах

МИНСК, 21 июн — Sputnik. Несколько сотен боевиков, связанных с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ и ряде других стран), совершили нападение на начальную школу на Филиппинах, сообщают СМИ.

Инцидент произошел в городе Пигкавайян в провинции Котабато в центре острова Минданао. Ранее сообщалось, что боевики захватили в заложники школьников.

"Это уже разрешено. Они отступили, они больше там не находятся. Район школы вновь безопасен", — заявил бригадный генерал Реститут Падилла и добавил, что никто из детей в заложники взят не был.

Он также добавил, что расследуется возможное похищение пятерых гражданских.

Вместе с тем, по заявлениям самих налетчиков, они не собирались брать в заложники мирных жителей.

Согласно данным полиции, налет на школу совершили около 300 боевиков.

В мае президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с поддерживающей ИГ группировкой. Основной горячей точкой остается город Марави, в боях по захвату которого участвовали около 500 боевиков. Во вторник военные начали новое наступление в городе.

По данным на понедельник, в ходе столкновений с армией, которые продолжаются больше четырех недель, были ликвидированы 257 боевиков, погибли 62 военнослужащих и 26 мирных граждан.