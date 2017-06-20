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Девушка-водитель сбила во дворе в Гомеле 3-летнего ребенка
21.06.2017 10:16 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 июн – Sputnik. Трехлетний ребенок получил травмы в результате ДТП в Гомеле – его во дворе сбил легковой автомобиль, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Инцидент в областном центре произошел накануне около 21:10 на дворовой территории на улице Пенязькова возле дома №4.
"Девушка-водитель, управляя автомобилем Seat, совершила наезд на 3-летнего ребенка", – сказали в ГАИ.
В инспекции также уточнили, что девочка перебегала проезжую часть слева направо по ходу движения машины. Собеседники Sputnik отметили, что в результате ребенок с травмами был доставлен скорой Городскую областную клиническую больницу Гомеля.
В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту наезда на девочку проверку.
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Девочка перебегала проезжую часть слева направо по ходу движения машины.
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