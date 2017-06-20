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Смертельное ДТП под Копылем: погибли водитель и два пассажира VW

21.06.2017 10:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 июн – Sputnik. Три человека погибли в результате аварии в Копыльском районе – легковой автомобиль Volkswagen Passat вылетел в кювет и врезался в дерево, сообщили Sputnik в УВД Миноблисполкома.

Смертельное ДТП под Копылем: погибли водитель и два пассажира VW
© Фото: facebook Татьяны Белоног
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Авария произошла накануне около 20:00 на автодороге Копыль – Несвиж.

"Водитель автомобиля на закруглении дороги не справился с управлением, в результате чего машину занесло, она вылетела на обочину, после чего совершила наезд на дерево", – сказали в УВД.

По информации милиции, в аварии погибли три человека – двое 41-летних мужчин и 40-летняя женщина.

Сообщается, что все трое в момент аварии не были пристегнуты ремнями безопасности, а водитель был лишен водительского удостоверения. В настоящее время Копыльским районным отделом Следственного комитета Беларуси по факту ДТП проводится проверка.

 
Теги: Минск
 
 
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Все трое в момент аварии не были пристегнуты ремнями безопасности, а водитель был лишен водительского удостоверения.

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