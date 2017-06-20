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Пенсионер на квадроцикле погиб под колесами легковушки на Гомельщине
21.06.2017 10:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 июн — Sputnik. Пенсионер на квадроцикле погиб в дорожно-транспортном происшествии в Калинковичском районе, сообщили в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
© Фото: УВД Миноблисполкома
Смертельная авария произошла рано утром, около 08:00, накануне на дороге Калинковичи — Брагин — Комарин. 34-летний водитель Volkswagen направлялся в сторону Калинковичей и столкнулся с квадроциклом, который двигался в попутном направлении. В результате 79-летний мужчина, управлявший квадроциклом скончался от полученных травм.
Как проинформировали в областной Госавтоинспекции, за минувшие сутки на Гомельщине произошло 35 ДТП, в которых погибли два человека, еще два пострадали.
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За минувшие сутки на дорогах Гомельской области в ДТП погибли два человека, еще два получили травмы.
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