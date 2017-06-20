ЧП в Брюсселе: худшего удалось избежать

МИНСК, 21 июн — Sputnik. На центральном вокзале Брюсселя военные застрелили мужчину, устроившего небольшой взрыв.

Очевидцы рассказывают, что одетый в джинсы мужчина с криком "Аллах Акбар" взорвал стоящую рядом с ним сумку на колесиках. Но взрыв был малой мощности, никто, включая злоумышленника, не пострадал. Неудачливый террорист попытался скрыться с места преступления, когда наткнулся на военный патруль.

После того, как мужчину нейтрализовали, медики смогли попасть на место происшествия только спустя несколько часов. Причиной этому стали опасения, что он мог иметь при себе взрывчатку. Поэтому смерть организатора теракта была подтверждена властями только после того, как саперы завершили свою работу.

Федеральная прокуратура квалифицировала происшедшее как теракт. Террорист, застреленный накануне военными на центральном вокзале Брюсселя, имел при себе мощное взрывное устройство, но не привел его в действие, сообщил глава МВД страны Ян Ямбон.

По словам министра, который не привел дополнительных подробностей, у мужчины была взрывчатка, "которая не являлась маленькой самодельной бомбой". Злоумышленник планировал устроить взрыв большей мощности, но у него не получилось.

"Худшего удалось избежать", — добавил министр.

Ямбон также сообщил, что личность террориста установлена. Министр не назвал имени и не сообщил других подробностей.

По информации бельгийских СМИ, мужчина проживал в печально известной эмигрантской коммуне Моленбек, где жили организаторы и соучастники организаторов других терактов, в том числе в Париже и в Брюсселе.

Усиление мер безопасности в регионе

Центральный вокзал Брюсселя, где во вторник произошел теракт, в среду был вновь открыт.

Власти Бельгии решили усилить присутствие сотрудников служб безопасности на вокзалах и метро Брюсселя после теракта, сообщил Кризисный центр при правительстве Бельгии.

При этом общественные мероприятия отменяться не будут. "Все мероприятия пройдут в условиях повышенной бдительности", — заявил Кризисный центр.

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Около 50 тысяч сотрудников полиции обеспечат безопасность в городах Франции в среду вечером во время музыкального фестиваля, заявил официальный представитель правительства Франции Кристоф Кастанер.

"Я считаю, что нельзя поддаваться панике. Необходимо усиливать позиции. Сегодня вечером для обеспечения безопасности французов мобилизованы 48 тысяч сотрудников полиции и жандармов. Никогда не надо поддаваться страху", — заявил Кастанер в эфире радиостанции Europe 1, отвечая на вопрос ведущего о целесообразности проведения массовых мероприятий во Франции после очередного теракта в Брюсселе.