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Грузовой поезд насмерть сбил минчанина в Смолевичском районе

21.06.2017 10:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 июн – Sputnik. Пожилой мужчина получил смертельные травмы в результате наезда поезда в Смолевичском районе, сообщили Sputnik в среду в УВД Миноблисполкома.

Грузовой поезд насмерть сбил минчанина в Смолевичском районе
© Sputnik / Виктор Толочко
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Инцидент на железной дороге произошел накануне днем около 15:57 на станции "Красное знамя".

"Грузовым поездом "Орша – Минск" был смертельно травмирован минчанин 1953 года рождения", – сказали в УВД.

По словам очевидцев, мужчина пересекал пути по переходу, но не реагировал на светофор, а также сигналы, подаваемые машинистом поезда. Женщина, находившаяся на станции, попыталась спасти пенсионера, но не успела. 

В настоящее время по факту гибели минчанина сотрудники милиции проводят проверку.

 
Теги: Минск
 
 
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Женщина, находившаяся на станции, попыталась спасти пенсионера, но не успела.

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