Грузовой поезд насмерть сбил минчанина в Смолевичском районе

МИНСК, 21 июн – Sputnik. Пожилой мужчина получил смертельные травмы в результате наезда поезда в Смолевичском районе, сообщили Sputnik в среду в УВД Миноблисполкома.



© Sputnik / Виктор Толочко Девушка погибла, попав под грузовой поезд в Лиде

Инцидент на железной дороге произошел накануне днем около 15:57 на станции "Красное знамя".

"Грузовым поездом "Орша – Минск" был смертельно травмирован минчанин 1953 года рождения", – сказали в УВД.

По словам очевидцев, мужчина пересекал пути по переходу, но не реагировал на светофор, а также сигналы, подаваемые машинистом поезда. Женщина, находившаяся на станции, попыталась спасти пенсионера, но не успела.

В настоящее время по факту гибели минчанина сотрудники милиции проводят проверку.