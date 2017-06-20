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Грузовой поезд насмерть сбил минчанина в Смолевичском районе
21.06.2017 10:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 июн – Sputnik. Пожилой мужчина получил смертельные травмы в результате наезда поезда в Смолевичском районе, сообщили Sputnik в среду в УВД Миноблисполкома.
© Sputnik / Виктор Толочко
Инцидент на железной дороге произошел накануне днем около 15:57 на станции "Красное знамя".
"Грузовым поездом "Орша – Минск" был смертельно травмирован минчанин 1953 года рождения", – сказали в УВД.
По словам очевидцев, мужчина пересекал пути по переходу, но не реагировал на светофор, а также сигналы, подаваемые машинистом поезда. Женщина, находившаяся на станции, попыталась спасти пенсионера, но не успела.
В настоящее время по факту гибели минчанина сотрудники милиции проводят проверку.
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Женщина, находившаяся на станции, попыталась спасти пенсионера, но не успела.
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