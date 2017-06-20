МИНСК, 21 июн — Sputnik. Тело 22-летнего сотрудника ОАО "Речицадрев" обнаружили утром 20 июня в одном из производственных зданий пришедшие на смену работники, сообщила во вторник газета " Днепровец ".



© Pixabay Гродно Жители обокрали повесившегося собутыльника

По данным издания, молодой человек был найден коллегам повешенным.

Сообщение об инциденте в Речицкий РОВД поступило в 06:00. Оперативно-следственная группа, прибывшая на место происшествия, установила, что 22-летний житель Речицы работал в ночную смену. Его ждали в лаборатории, куда он должен был принести образец сырья, но мужчина там так и не появился.

О погибшем известно, что он два года назад вернулся из армии. На предприятие устроился четыре месяца назад, зарекомендовал себя добросовестным работником. Недавно ему повысили разряд.

По факту назначены судебно-медицинские экспертизы. Следователи изучают возможные мотивы, которые могли подтолкнуть мужчину к совершению суицида. Среди таких мотивов, в частности, рассматривается неразделенная любовь и доведение до самоубийства.