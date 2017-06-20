Бывшего мэра, пойманного на взятках, судят в Бобруйске

МИНСК, 21 июн — Sputnik. Второе слушание по уголовному делу, возбужденному в отношеннии бывшего председателя Бобруйского горисполкома Андрея Коваленко, началось в среду в суде Бобруйского района и Бобруйска, сообщило издание " Вечерний Бобруйск ".



© Sputnik Виталий Белоусов Председатель Бобруйского горисполкома Коваленко взят под арест

Суд обвиняет Коваленко в более 10 эпизодах взяток и одном покушении на взятку. Самая крупная сумма – 6 тысяч долларов США, которую он намеревался получить за благоприятное разрешение вопроса о переводе жилого помещения в нежилое.

Планируется, что в среду подозреваемый даст показания.

На первом слушании, которое прошло во вторник 20 июня, бывший мэр признал свою вину частично. По четырем эпизодам, вменяемым ему, утверждал, что денег не брал. Остальные Коваленко не отвергал, но говорил, что суммы были меньшими – от 1 до 5 тысяч долларов.

Вместе с бывшим председателем горисполкома судят владельцев бобруйского кафе "Апшерон" – Эльшада Ахундова и его сына Артура. Они обвиняются в посредничестве при получении взяток. Свою вину подозреваемые полностью признали. В частности, Эльшад Ахундов озвучил, что дважды передавал взятку Коваленко от директора компании "ДЕДАЛ строй" за получение подряда на реставрацию фасадов зданий, в размере 12 и 13 миллионов неденоминированных рублей. Было озвучено, что за посредничество Ахундов-старший брал себе определенную сумму, которая составляла в среднем от 500 до 1000 долларов.

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