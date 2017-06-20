Укравшего деньги из сейфа МВД отказались выдать Беларуси

МИНСК, 21 июн — Sputnik. Укравшего из сейфа МВД 270 тысяч долларов бывшего милиционера отказались выдавать Беларуси из третьей страны, рассказал журналистам в среду глава МВД Игорь Шуневич.

Резонансное преступление произошло еще зимой, однако стало известно о нем лишь в апреле: из сейфа в здании МВД были украдены почти 270 тысяч долларов. Как позже выяснилось, крупную сумму украл бывший сотрудник МВД, который скрылся за рубежом.

"К сожалению, мы не смогли привлечь его к уголовной ответственности, зарубежное государство, в котором он осел, отказалось его выдавать нам, поскольку он принял гражданство этой страны", — рассказал Шуневич.

Министр добавил, что сейчас похититель объявлен в розыск по линии Интерпола.

Комментируя громкую кражу в апреле этого года, Шуневич заявлял, что "в семье не без урода". Похищенные бывшим милиционером деньги были конфискованы у подозреваемого по одному из дел.