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Если похитивший в МВД $270 тыс. покинет Румынию, его задержат

21.06.2017 13:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 июн – Sputnik. Румыния отказывается выдавать Беларуси похитившего 270 тысяч долларов из МВД бывшего милиционера, однако если он покинет территорию этой страны, его задержат, сообщил журналистам в среду министр внутренних дел Игорь Шуневич.

Если похитивший в МВД 0 тыс. покинет Румынию, его задержат
© Pexels
Укравшего деньги из сейфа МВД отказались выдать Беларуси

Громкая история с похищением из сейфа главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) почти 270 тысяч долларов США стала известна в апреле. Оказалось, что еще на Рождество сотрудник ведомства похитил эти деньги, после чего скрылся за рубежом.

Как сообщил в среду журналистам Шуневич, экс-сотрудник уже объявлен в розыск по линии Интерпола. Румыния, в которой он сейчас находится, отказалась выдавать похитителя Беларуси – он уже получил гражданство этой страны.

"Как только он выйдет за пределы этого государства, он будет задержан и этапирован в Беларусь для привлечения к уголовной ответственности", – заверил глава МВД Беларуси.

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Как ранее сообщал Sputnik, из сейфа ГУБОПиК пропала конфискованные по одному из уголовных дел крупная сумма наличных. Украл мужчина деньги при помощи запасного ключа, а в Румынию он попал через Украину.

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Теги: Минск
 
 
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Бывший сотрудник белорусского ведомства уже получил паспорт Румынии, страна отказывается его выдавать Беларуси.

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