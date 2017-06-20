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Грузовик протаранил трактор МТЗ под Светлогорском
21.06.2017 14:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 июн – Sputnik. Серьезное ДТП с участием грузового автомобиля и трактора произошло под Светлогорском: автомобиль протаранил во время обгона МТЗ, из-за чего "Беларус" перевернулся, сообщила газета "
© Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома
Авария случилась около 08:30 в среду на автодороге Р-82 "Октябрьский – Паричи – Речица".
Сообщается, что трактор двигался со стороны населенного пункта Боровики в сторону Светлогорска, позади ехал автофургон Iveco, водитель которого решил совершить маневр обгона.
При этом водитель грузовика не рассчитал скорость и врезался в МТЗ, из-за чего трактор перевернулся.
По информации издания, водители транспортных средств отделались ушибами и легкими травмами. В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту проверку.
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Водители транспортных средств отделались ушибами и легкими травмами; в настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту проверку.
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