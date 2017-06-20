ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Грузовик протаранил трактор МТЗ под Светлогорском

21.06.2017 14:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 21 июн – Sputnik. Серьезное ДТП с участием грузового автомобиля и трактора произошло под Светлогорском: автомобиль протаранил во время обгона МТЗ, из-за чего "Беларус" перевернулся, сообщила газета "Ранак".

Грузовик протаранил трактор МТЗ под Светлогорском
© Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома
Пенсионер на квадроцикле погиб под колесами буса на Гомельщине

Авария случилась около 08:30 в среду на автодороге Р-82 "Октябрьский – Паричи – Речица".

Сообщается, что трактор двигался со стороны населенного пункта Боровики в сторону Светлогорска, позади ехал автофургон Iveco, водитель которого решил совершить маневр обгона.

При этом водитель грузовика не рассчитал скорость и врезался в МТЗ, из-за чего трактор перевернулся.

По информации издания, водители транспортных средств отделались ушибами и легкими травмами. В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту проверку.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водители транспортных средств отделались ушибами и легкими травмами; в настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту проверку.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Если похитивший в МВД $270 тыс. покинет Румынию, его задержат
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика