Грузовик протаранил трактор МТЗ под Светлогорском

МИНСК, 21 июн – Sputnik. Серьезное ДТП с участием грузового автомобиля и трактора произошло под Светлогорском: автомобиль протаранил во время обгона МТЗ, из-за чего "Беларус" перевернулся, сообщила газета " Ранак ".



© Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома Пенсионер на квадроцикле погиб под колесами буса на Гомельщине

Авария случилась около 08:30 в среду на автодороге Р-82 "Октябрьский – Паричи – Речица".

Сообщается, что трактор двигался со стороны населенного пункта Боровики в сторону Светлогорска, позади ехал автофургон Iveco, водитель которого решил совершить маневр обгона.

При этом водитель грузовика не рассчитал скорость и врезался в МТЗ, из-за чего трактор перевернулся.

По информации издания, водители транспортных средств отделались ушибами и легкими травмами. В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту проверку.