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МВД: у белорусов стали чаще вымогать деньги за онлайн-секс

21.06.2017 15:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 июн – Sputnik. Случаи вымогательства денег после взлома аккаунтов в социальных сетях либо под угрозой публикации записи "виртуального секса" участились в Беларуси, сообщили в среду в управлении информации и общественных связей МВД республики.

МВД: у белорусов стали чаще вымогать деньги за онлайн-секс
© Sputnik / Виктор Толочко
Мошенники вымогали у белорусов деньги за секс по Skype

Ведомство напомнило: раньше злоумышленники пытались "штрафовать" белорусов за просмотр порно, выступая от имени МВД, а теперь их методы стали более изощренными.

"Преступники используют шантаж за неразглашение имеющихся у них сведений интимного характера о жертве. Получают же они эти данные путем взлома аккаунтов пользователей соцсетей либо в результате записи виртуального секса", – отметили в МВД.

Злоумышленники, шантажируя белорусов записями "онлайн-секса", требуют перечислить деньги на электронный кошелек или срочным международным переводом.

"Все потерпевшие, обратившиеся в милицию, повествуют одну и ту же историю. В интернете они знакомились с девушкой, которая после непродолжительной переписки выражала желание перейти на видеообщение в Skype. Далее представительница слабого пола предлагала молодому человеку заняться "виртингом" – так называемым виртуальным сексом", – привели пример в МВД.

Однако "виртинг" длится в таких случаях недолго: трансляция быстро обрывается, а вместо девушки на экране появляется сообщение с требованием перечислить деньги, иначе интимные фото и видео "жертвы" грозят опубликовать в соцсетях.

"Стоит ли говорить, что, поддавшись шантажу, некоторые из потерпевших деньги перечисляли. Однако видеофайлы все равно попадали в сеть. В итоге молодые люди лишались денег и становились героями пикантных видеороликов на всеобщее обозрение", – продолжили в ведомстве.

Однако за подобный шантаж злоумышленникам по белорусскому законодательству может грозить до десяти лет лишения свободы. Если же преступник орудует самостоятельно, то максимальным по этой статье для него станет лишение свободы сроком до пяти лет.

Согласно данным статистики в 2016 году было зарегистрировано 106 случаев подобных вымогательств, а на 20 июня этого года их уже зафиксировано почти 80.

 
Теги: Минск
 
 
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Раньше злоумышленники вымогали деньги, представляясь сотрудниками МВД, теперь их схемы стали более изощренными.

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