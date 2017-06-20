Девушка в Могилеве крала одежду в магазине и продавала на рынке

МИНСК, 21 июн – Sputnik. Сотрудники магазина "СпортМастер" задержали в Могилеве девушку, похищавшую вещи из торгового объекта и впоследствии продававшую их на рынке, сообщили Sputnik в УВД Могилевского облисполкома.

Заявление в правоохранительные органы принесли работники магазина: они рассказали, что женщина на протяжении нескольких дней похищала из торгового зала одежду – всего ей удалось украсть 27 вещей на сумму более 1200 рублей.

"Сотрудники отдела уголовного розыска выяснили, что одежду – леггинсы, майки и футболки – из магазина уносила 28-летняя неработающая, ранее не судимая могилевчанка", – сообщили в УВД.

По информации милиции, персонал "СпортМастера" решил самостоятельно проследить за подозрительной посетительницей: оказалось, что она похищенные вещи продает на местном рынке. Работники магазина зафиксировали все на видео и задержали могилевчанку.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении женщины уголовного дела по ч. 1 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси (кража) – предприимчивой девушке грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет.