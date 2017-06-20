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Справить нужду на здание МВД Литвы стоит 15 евро

21.06.2017 16:42 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 июн — Sputnik. Американский военнослужащий помочился на здание Министерства внутренних дел Литвы и получил за это штраф в 15 евро, сообщили в среду литовские СМИ.

Справить нужду на здание МВД Литвы стоит 15 евро
© Фото: Facebook / Kur stovi policija Marijampolėje
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Литовские издания не уточняют, когда произошел инцидент.

Согласно сообщениям, американский военнослужащий, приехавший на учения НАТО в Литву, помочился на здание МВД в Вильнюсе, после чего его задержал местный полицейский патруль. Военнослужащему сообщили о недопустимости таких действий, выписали штраф в 15 евро и отпустили.

В Беларуси за справление нужды в любом общественном месте могут задержать правоохранители — за хулиганство. Касается это не только административных зданий, но также парков и иных мест, не оборудованных туалетами.

Бывали за подобные поступки в Беларуси и строгие наказания: так, в 2007-м оппозиционеру Вячеславу Сивчику присудили административный арест за то, что он ругался матом и справлял нужду в общественном месте.

Более резонансный случай произошел в Беларуси в 2013 году: брестчанин мочился в общественном месте, а когда одни из прохожих сделал ему замечание — воткнул ему в поясницу самодельный нож, за что позже был осужден.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси за справление малой нужды иногда присуждают сутки административного ареста.

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