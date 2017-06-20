Справить нужду на здание МВД Литвы стоит 15 евро

МИНСК, 21 июн — Sputnik. Американский военнослужащий помочился на здание Министерства внутренних дел Литвы и получил за это штраф в 15 евро, сообщили в среду литовские СМИ.

Литовские издания не уточняют, когда произошел инцидент.

Согласно сообщениям, американский военнослужащий, приехавший на учения НАТО в Литву, помочился на здание МВД в Вильнюсе, после чего его задержал местный полицейский патруль. Военнослужащему сообщили о недопустимости таких действий, выписали штраф в 15 евро и отпустили.

В Беларуси за справление нужды в любом общественном месте могут задержать правоохранители — за хулиганство. Касается это не только административных зданий, но также парков и иных мест, не оборудованных туалетами.

Бывали за подобные поступки в Беларуси и строгие наказания: так, в 2007-м оппозиционеру Вячеславу Сивчику присудили административный арест за то, что он ругался матом и справлял нужду в общественном месте.

Более резонансный случай произошел в Беларуси в 2013 году: брестчанин мочился в общественном месте, а когда одни из прохожих сделал ему замечание — воткнул ему в поясницу самодельный нож, за что позже был осужден.