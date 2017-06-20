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Мать и сын задержаны в Любани по подозрению в убийстве безработного

21.06.2017 17:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 июн – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Любани двух местных жителей, которые подозреваются в совершении убийства безработного мужчины, сообщили Sputnik в УВД Миноблисполкома.

Мать и сын задержаны в Любани по подозрению в убийстве безработного
CC BY-SA 2.0 / Jeff Warren / MEUM stool
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Тело 37-летнего неработающего мужчины было обнаружено на проезжей части дороги. По подозрению в совершении преступления задержали двоих жителей города – 68-летнюю женщину и ее 40-летнего сына.

"По предварительной информации, женщина ударила погибшего, который был пьян, бутылкой по голове, после чего ему же был нанесен удар ножом в область шеи", – сказали в УВД. 

Эксперты-криминалисты с места преступления изъяли вещественные доказательства – осколки бутылки, обувь и вещество бурого цвета.

По информации управления, для выяснения обстоятельств произошедшего были назначены необходимые экспертизы. В настоящее время  подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания, с ними работают следователи.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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По информации правоохранителей, мужчину сначала ударили бутылкой по голове, а затем воткнули нож в шею.

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