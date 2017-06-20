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Телевизор упал на малыша в Молодечно: ребенок в тяжелом состоянии

21.06.2017 18:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 июн — Sputnik. Телевизор старого образца упал на мальчика, который приехал погостить к бабушке и дедушке в Молодечно, сообщает портал Край.by со ссылкой на Молодечненский районный отдел Следственного комитета РБ.

Инцидент произошел в субботу, 17 июня. Двухлетний ребенок таскал по дому самокат. В какой-то момент взрослые услышали грохот. Когда они прибежали в комнату, то увидели, что на мальчика с тумбы упал тяжелый телевизор с кинескопом.

У ребенка из носа пошла кровь, родные сразу же вызвали скорую медицинскую помощь. По информации СК, ребенок получил тяжкие телесные повреждения и находится в Республиканском научно-практическом центре неврологии и нейрохирургии в Минске. Состояние пострадавшего малыша тяжелое.

Ранее в Молодечненском районе произошли еще два несчастных случая с несовершеннолетними детьми. 18 июня от удара крышки сундука погиб двухлетний мальчик. Инцидент произошел в одной из деревень Радошковичского сельсовета. По информации портала, в семье погибшего остались еще двое несовершеннолетних детей.

12 июня в пожарном водоеме недалеко от деревни Бояры утонул также двухлетний ребенок. По предварительной информации, когда двое детей подошли к пожарному водоему, малыш упал в воду.

В СК призвали взрослых пристально следить за детьми дошкольного и младшего возраста, не оставлять их без присмотра.

 
Теги: Минск
 
 
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Это уже третий несчастный случай с несовершеннолетним ребенком за июнь в Молодечненском районе.

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