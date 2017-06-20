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Телевизор упал на малыша в Молодечно: ребенок в тяжелом состоянии
21.06.2017 18:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 июн — Sputnik. Телевизор старого образца упал на мальчика, который приехал погостить к бабушке и дедушке в Молодечно, сообщает
Инцидент произошел в субботу, 17 июня. Двухлетний ребенок таскал по дому самокат. В какой-то момент взрослые услышали грохот. Когда они прибежали в комнату, то увидели, что на мальчика с тумбы упал тяжелый телевизор с кинескопом.
У ребенка из носа пошла кровь, родные сразу же вызвали скорую медицинскую помощь. По информации СК, ребенок получил тяжкие телесные повреждения и находится в Республиканском научно-практическом центре неврологии и нейрохирургии в Минске. Состояние пострадавшего малыша тяжелое.
Ранее в Молодечненском районе произошли еще два несчастных случая с несовершеннолетними детьми. 18 июня от удара крышки сундука погиб двухлетний мальчик. Инцидент произошел в одной из деревень Радошковичского сельсовета. По информации портала, в семье погибшего остались еще двое несовершеннолетних детей.
12 июня в пожарном водоеме недалеко от деревни Бояры
В СК призвали взрослых пристально следить за детьми дошкольного и младшего возраста, не оставлять их без присмотра.
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Это уже третий несчастный случай с несовершеннолетним ребенком за июнь в Молодечненском районе.
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