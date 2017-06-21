Один дома: спасатели сняли ребенка с подоконника 9-го этажа в Речице

МИНСК, 22 июн — Sputnik. Спасатели предотвратили трагедию, которая могла случиться в Речице, где оставленный один дома 4-летний ребенок ползал по подоконнику открытого окна на девятом этаже, сообщили в МЧС Беларуси.

Сообщение о данном факте поступило спасателям от сотрудников милиции.

"Через пять минут на место происшествия спасатели доставили автолестницу. Сотрудник милиции через закрытую входную дверь беседовал с мальчиком, чтобы завлечь его внутрь квартиры, а спасатели в это время поднимались по лестнице к открытому окну на девятом этаже", — рассказали Sputnik в четверг в МЧС.

Было принято решение немедленно доставить мать ребенка, которая работает продавцом, чтобы она открыла дверь квартиры. Женщина оставила ребенка дома одного, отметили в министерстве.

Там подтвердили, что трагедии с четырехлетним мальчиком не произошло благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС и МВД.

Вместе с тем в МЧС подчеркнули, что спасатели рассматривают каждый случай оставления маленького ребенка без присмотра как чрезвычайное происшествие. По их словам, трагедия с оставленным без присмотра ребенком может произойти в течение нескольких минут. "Так и случилось в Вязынке, где двухлетнего мальчика придавило крышкой сундука", — отметили в МЧС.

Согласно статистике, возраст наибольшего риска — до 5-6 лет, когда малыш ещё не понимает всех последствий, уточнили спасатели.