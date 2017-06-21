ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Один дома: спасатели сняли ребенка с подоконника 9-го этажа в Речице

22.06.2017 09:24 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 22 июн — Sputnik. Спасатели предотвратили трагедию, которая могла случиться в Речице, где оставленный один дома 4-летний ребенок ползал по подоконнику открытого окна на девятом этаже, сообщили в МЧС Беларуси.

Один дома: спасатели сняли ребенка с подоконника 9-го этажа в Речице
© Pixabay
Телевизор упал на малыша в Молодечно: ребенок в тяжелом состоянии

Сообщение о данном факте поступило спасателям от сотрудников милиции.

"Через пять минут на место происшествия спасатели доставили автолестницу. Сотрудник милиции через закрытую входную дверь беседовал с мальчиком, чтобы завлечь его внутрь квартиры, а спасатели в это время поднимались по лестнице к открытому окну на девятом этаже", — рассказали Sputnik в четверг в МЧС.

Было принято решение немедленно доставить мать ребенка, которая работает продавцом, чтобы она открыла дверь квартиры. Женщина оставила ребенка дома одного, отметили в министерстве.

Там подтвердили, что трагедии с четырехлетним мальчиком не произошло благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС и МВД.

Вместе с тем в МЧС подчеркнули, что спасатели рассматривают каждый случай оставления маленького ребенка без присмотра как чрезвычайное происшествие. По их словам, трагедия с оставленным без присмотра ребенком может произойти в течение нескольких минут. "Так и случилось в Вязынке, где двухлетнего мальчика придавило крышкой сундука", — отметили в МЧС.

Согласно статистике, возраст наибольшего риска — до 5-6 лет, когда малыш ещё не понимает всех последствий, уточнили спасатели.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В МЧС отметили, что возраст наибольшего риска несчастного случая – до 5-6 лет, когда малыш еще не понимает всех последствий.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Телевизор упал на малыша в Молодечно: ребенок в тяжелом состоянии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика