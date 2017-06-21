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В Ивацевичском районе утонул 9-летний ребенок

22.06.2017 09:42 — ЧП | Tut.by  
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21 июня в городе Коссово утонул девятилетний ребенок, сообщили TUT.BY в областном совете ОСВОД.

Мальчик проживал в Ивацевичах, а в Коссово гостил у родственников. Днем он гулял с друзьями возле водоема, обложенного железобетонными плитами. Около 15.40 он остался один и спустился по ступенькам к воде. По предварительной версии, там ребенок поскользнулся, ударился головой о бетон и упал в воду.

Друзья школьника заметили, что их товарищ находится в воде, позвали на место его родственников, а те вызвали скорую. К сожалению, спасти мальчика не удалось. Прибывшая на место бригада медиков в 16.03 констатировала его смерть.

Областной совет ОСВОД обращается к родителям с просьбой повысить бдительность и по возможности не оставлять детей одних.

 
 
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Мальчик спустился к воде по бетонным ступенькам, поскользнулся, ударился головой и утонул.

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