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В Мозыре парень проник в высоковольтный шкаф - c ожогами 45% тела его доставили в больницу
В разгар рабочего дня на территории промзоны местные рабочие увидел парня в огне. Он буквально едва не сгорел заживо. Очевидцы еще до приезда скорой сбили пламя, сообщает телеканал «
Оказалось, молодой человек проник либо пытался проникнуть в высоковольтный шкаф и получил сильнейший ожог током — более 45% тела. Парень уже пришел в себя и уже общался с сотрудниками правоохранительных органов.
По факту происшествия следователи проводят проверку.
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По факту происшествия следователи проводят проверку.
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Архив (ЧП)
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