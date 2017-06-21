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В Мозыре парень проник в высоковольтный шкаф - c ожогами 45% тела его доставили в больницу

22.06.2017 09:42 — ЧП | Tut.by  
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В разгар рабочего дня на территории промзоны местные рабочие увидел парня в огне. Он буквально едва не сгорел заживо. Очевидцы еще до приезда скорой сбили пламя, сообщает телеканал «Мозырь».

Оказалось, молодой человек проник либо пытался проникнуть в высоковольтный шкаф и получил сильнейший ожог током — более 45% тела. Парень уже пришел в себя и уже общался с сотрудниками правоохранительных органов.

По факту происшествия следователи проводят проверку.

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