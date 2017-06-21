МИНСК, 22 июн — Sputnik. Жительница Беларуси, приехавшая в Москву на заработки, стала жертвой преступной группы чистильщиков-неонацистов, которые обвиняются в серии убийств бездомных, сообщили российские СМИ.

В Московском городском суде с весны 2017 года слушается уголовное дело о 14 убийствах, на скамье подсудимых — пять человек, среди которых женщина.



© Фото: ГКСЭ Мать и сын задержаны в Любани по подозрению в убийстве безработного

По данным российских СМИ, которые следят за этим резонансным процессом, в одной из жертв данной преступной группы стала 40-летняя жительница одного из региональных городов Беларуси, которая приехала в российскую столицу, чтобы заработать денег на ремонт квартиры. На судебном процессе присутствует мать убитой женщины, которая утверждает, что на опознание ей в московском морге представили тело и голову ее дочери.

В ходе судебного заседания была озвучена информация о том, что на теле убитой гражданки Беларуси было обнаружено более 40 ножевых ранений.

Чистильщики

Как ранее сообщала прокуратура Москвы, уголовное дело в отношении участников группы, обвиняемых в убийстве четырнадцати человек на территории российской столицы, было направлено в суд в начале апреля 2017 года. На скамье подсудимых — пять человек, старшей из которых 27 лет — младшему — 19. Им предъявлены обвинения по нескольким статьям уголовного кодекса Российской федерации, в том числе в убийстве двух и более лиц с особой жестокостью, совершении разбоев, грабежей. Главным фигурантом данного дела называют 22-летнего жителя московской области Павла Войтова, который придерживается неонацистских взглядов. Самой старшей по возрасту в данной организованной группе является 27-летняя москвичка Елена Лобачева, сообщила прокуратура Москвы.

171 удар ножом

Как установило следствие, Войтов и его подельники, желая противопоставить себя окружающим и проявить свое превосходство, объединились в организованную преступную группу с целью убийства лиц, которые, по их мнению, нарушают нормы морали, злоупотребляющих алкоголем.

"Для совершения убийств использовались ножи, молотки, кастеты", — отметили в прокуратуре.

Там отметили, что все убийства были совершены с особой жестокостью — одному из убитых было нанесено не менее 171 удара ножом по различным частям тела.

По данным следствия, эти "чистильщики"-неонацисты на территории Москвы, Московской и Ярославской областей убили 15 человек.

В прокуратуре Москвы сообщили, что Войтов и Лобачева были задержаны в начале 2015 года — одному из потерпевших удалось отбиться от нападавших, он сообщил в полицию их приметы. На допросах Войтов сообщил, что хотел "очистить" город.