ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МЧС: сильный ветер повалил деревья на ЛЭП в Витебске

22.06.2017 11:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 22 июн — Sputnik. Поваленными сильным ветром деревьями повредило линии электропередач и кровлю здания, сообщили Sputnik в четверг в МЧС региона.

Накануне, по информации спасателей, шквалистый ветер в Витебском, Верхнедвинском и Городокском районах области достигал 27 метров в секунду, в связи с чем зафиксированы случаи падения деревьев.

В областном центре ветром повалило 14 деревьев, в 12 случаях они упали на линии электропередач и проезжую часть, одно рухнуло на кровлю частного дома, еще одно — на фасад пятиэтажки.

Падения деревьев на ЛЭП вызвали отключения электричества ряде районов Витебской области, 64 населенных пункта временно оставались без света. Подача электроэнергии была полностью возобновлена к полуночи.

В минувший вторник сильные ветер наблюдался на некоторых территориях Минской области, в частности, в Слуцком районе от непогоды пострадали несколько десятков крыш домов. Также за сутки 20 июня периодически происходило отключение электроэнергии в 483 населенных пунктов по всей республике.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К полуночи электроснабжение в семи районах региона было восстановлено полностью.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
"Чистильщик": неонацист отрезал голову приехавшей в Москву белоруске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика