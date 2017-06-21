МЧС: сильный ветер повалил деревья на ЛЭП в Витебске

МИНСК, 22 июн — Sputnik. Поваленными сильным ветром деревьями повредило линии электропередач и кровлю здания, сообщили Sputnik в четверг в МЧС региона.

Накануне, по информации спасателей, шквалистый ветер в Витебском, Верхнедвинском и Городокском районах области достигал 27 метров в секунду, в связи с чем зафиксированы случаи падения деревьев.

В областном центре ветром повалило 14 деревьев, в 12 случаях они упали на линии электропередач и проезжую часть, одно рухнуло на кровлю частного дома, еще одно — на фасад пятиэтажки.

Падения деревьев на ЛЭП вызвали отключения электричества ряде районов Витебской области, 64 населенных пункта временно оставались без света. Подача электроэнергии была полностью возобновлена к полуночи.

В минувший вторник сильные ветер наблюдался на некоторых территориях Минской области, в частности, в Слуцком районе от непогоды пострадали несколько десятков крыш домов. Также за сутки 20 июня периодически происходило отключение электроэнергии в 483 населенных пунктов по всей республике.