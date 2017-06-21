Пенсионер ограбил гастарбайтера в Борисове и проиграл почти все деньги

МИНСК, 22 июн — Sputnik. Уголовное дело по факту ограбления возбуждено в отношении 63-летнего жителя Борисова, сообщили Sputnik в четверг в УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел в одной из гостиниц Борисова, где выпивали 49-летний житель Минского района, который поехал на заработки в Санкт-Петербург, но был высажен с поезда за неадекватное поведение, и 63-летний местный житель.

По информации УВД, в ходе распития спиртного между собутыльниками возникла ссора, в результате которого пенсионер нанес своему оппоненту несколько ударов. Затем они помирились, однако позже опять возник конфликт, в ходе которого опять пострадал гастарбайтер.

Обидчик позже ушел, прихватив с собой все деньги, которые имелись у пострадавшего — 450 долларов, а также суммы в российских и белорусских рублях. Мужчина отправился в игорный клуб, где спустил почти все украденные деньги. На момент задержания увлеченного игрой в рулетку пенсионера у него оставалось лишь 75 рублей.

Теперь игроку-грабителю грозит до шести лет лишения свободы.