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За 8 лет "отжали" 25 квартир: в Могилеве задержали "черных риелторов"

22.06.2017 11:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 июн — Sputnik. Двое жителей Могилева, 60-ти и 38-ми лет, подозреваются в незаконной деятельности по купле-продаже квартир в областном центре, сообщили в управлении Следственного комитета по Могилевской области.

Основанием к возбуждению уголовного дела в отношении мужчин стали материалы проверки, которую совместно проводили управление Департамента финансовых расследований КГК РБ по Могилевской области и 11-е управление ГУБОПиК МВД Беларуси.

За 8 лет "отжали" 25 квартир: в Могилеве задержали "черных риелторов"
© Sputnik / Констанция Ждановская
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"В ходе проведения первоначальных следственных действий было установлено, что участники группы находили граждан, имевших неоплаченную задолженность по коммунальным платежам, временно не работающих, а также ведущих асоциальный образ жизни, входили к ним в доверие и предлагали погасить образовавшуюся задолженность. Кроме этого, им предлагали поменять свою квартиру на жилье меньшей площади за пределами Могилева, зачастую в сельской местности. Помимо переезда на новое место жительства владельцам квартир обещали денежные средства в сумме от 1000 до 6000 долларов США, как они говорили, на "новую жизнь без долгов и проблем, имея крышу над головой", — рассказал заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований КГК Беларуси по Могилевской области Александр Шаройкин.

В обмен граждане должны были подписать доверенность на распоряжение своим могилевским жильем. После получения доверенности подозреваемые переселяли бывших владельцев за город в частные дома, зачастую без удобств, не всегда пригодные для жизни, а квартиры продавали по рыночным ценам.

Обещанные компенсации бывшие владельцы квартир также не получили. Людям лишь разово покупали продукты и алкоголь.

У следствия есть основания полагать, что таким образом члены данной группы за восемь лет с 2009 по 2017 продали более 25 квартир.

По предварительной оценке, сумма незаконно полученного дохода составила 140 тысяч рублей.

В ходе обыска в квартире, где проживал один из подозреваемых, было обнаружено и изъято 36 тысяч долларов США.

С целью погашения причиненного ущерба, на имущество подозреваемых наложен арест на общую сумму 120 тысяч рублей.

Действия участников группы квалифицированы следствием по ч. 3 ст. 209 (мошенничество, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. В отношении фигурантов применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Двое мужчин предлагали гражданам, имевшим задолженность по коммунальным платежам, погасить их долги и еще дать денег на "новую жизнь без проблем, имея крышу над...

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