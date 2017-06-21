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Ограбление машины Рособоронэкспорта во Франции: похищены вещи водителя

22.06.2017 13:14 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 июн — Sputnik. Посольство России во Франции направило ноту во французский МИД с просьбой провести тщательное расследование нападения на автомобиль делегации Рособоронэкспорта на авиасалоне в Ле Бурже, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Инцидент произошел вечером 20 июня в парижском районе Сен-Дени. На машину, в которой находился руководитель корпорации Сергей Корнеев, напали грабители. Злоумышленники смогли похитить лишь сумку водителя.

"По факту случившегося посольство РФ направило ноту в МИД Франции с просьбой тщательно расследовать это дело", — сообщила Захарова.

При этом она отметила, что автомобиль, на который произошло нападение, был арендован российской делегацией, а водителем была женщина, не являющаяся гражданкой России. Захарова рассказала, что злоумышленникам было оказано сопротивление.

"Силами сотрудника российской делегации, который находился в машине, удалось нейтрализовать ситуацию", — добавила официальный представитель МИД.

Она рассказала, что полиции по горячим следам удалось задержать четырех подозреваемых.

 
Теги: Минск
 
 
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Злоумышленникам было оказано сопротивление, полиция задержала четырех подозреваемых в нападении.

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