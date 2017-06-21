Белорусский Ан-2 дважды нарушил государственную границу Литвы

МИНСК, 22 июн — Sputnik. Министерство обороны Литвы сообщает о двух случаях нарушения госграницы в течение суток самолетом гражданским Ан-2, который летел со стороны Беларуси.

Нарушение государственной границы было зафиксировано в 14.03-14.07 и в 14.14-14.17 в районе населенных пунктов Дубичай и Мустейка (Варенский район).

Служба защиты государственной границы начала досудебное расследование, власти Литвы не исключили возможности политического реагирования на ситуацию, представитель посольства Беларуси в Вильнюсе был приглашен в министерство иностранных дел, где ему намерены вручить ноту.

Это второй случай за год, когда между двумя государствами возникает вопрос с несанкционированным проникновением в воздушное пространство. В апреле легкомоторный самолет нарушил белорусскую границу и углубился на территорию республики примерно на восемь километров. По информации литовской стороны, за штурвалом был гражданин Дании, который рассказывал потенциальному покупателю — литовцу — об особенностях аэроплана и не заметил, как пересек границу. МИД Беларуси отреагировал на данный казус вручением ноты литовскому дипломатую

Тогда, комментируя инцидент, белорусский политолог Александр Шпаковский предположил, что литовская сторона тоже не преминула бы в отношении официального Минска применить такого рода ноту, если бы представилась такая возможность.

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