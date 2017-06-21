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Следователи ищут очевидцев убийства мужчины в Витебске

22.06.2017 14:40 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 июн — Sputnik. Уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины в заброшенном строении по Московскому проспекту в областном центре расследует Витебский городской отдел Следственного комитета.

Следователи ищут очевидцев убийства мужчины в Витебске
© Фото: СК Беларуси
Дворник нашел в овраге в Витебске тело убитого мужчины

Погибшего обнаружил дворник. Правоохранители устанавливают лицо, причастное к умышленному причинению тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть 60-летнего мужчины, сообщили в четверг в СК.

В ходе расследования выяснилось, что потерпевший вместе с подозреваемым за некоторое время до совершенного преступления могли следовать по маршруту улица Жесткова — Московский проспект.

"Их передвижения, вероятно, зафиксировали видеорегистраторы, установленные в автомобилях жителей Витебска, припаркованных или следовавших по данному маршруту", — отметили в СК.

Следователи просят жителей областного центра, располагающих записями видеорегистраторов в период времени с 5 по 14 июня в районе дома №18 по улице Жесткова и дома №46 по проспекту Московскому, а также по пути следования, оказать помощь следствию в раскрытии данного преступления и предоставить их для просмотра в Витебский городской отдел Следственного комитета по адресу: г. Витебск, пр-т Московский, 51А, кабинет №407.

Также те, кто располагают сведениями, касающимися совершенного преступления, могу  позвонить по телефонам: 80212 462122, +375 33 6953508.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 80
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Передвижения подозреваемого в преступлении могли зафиксировать видеорегистраторы, установленные в автомобилях жителей города.

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