Следователи ищут очевидцев убийства мужчины в Витебске

МИНСК, 22 июн — Sputnik. Уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины в заброшенном строении по Московскому проспекту в областном центре расследует Витебский городской отдел Следственного комитета.



© Фото: СК Беларуси Дворник нашел в овраге в Витебске тело убитого мужчины

Погибшего обнаружил дворник. Правоохранители устанавливают лицо, причастное к умышленному причинению тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть 60-летнего мужчины, сообщили в четверг в СК.

В ходе расследования выяснилось, что потерпевший вместе с подозреваемым за некоторое время до совершенного преступления могли следовать по маршруту улица Жесткова — Московский проспект.

"Их передвижения, вероятно, зафиксировали видеорегистраторы, установленные в автомобилях жителей Витебска, припаркованных или следовавших по данному маршруту", — отметили в СК.

Следователи просят жителей областного центра, располагающих записями видеорегистраторов в период времени с 5 по 14 июня в районе дома №18 по улице Жесткова и дома №46 по проспекту Московскому, а также по пути следования, оказать помощь следствию в раскрытии данного преступления и предоставить их для просмотра в Витебский городской отдел Следственного комитета по адресу: г. Витебск, пр-т Московский, 51А, кабинет №407.

Также те, кто располагают сведениями, касающимися совершенного преступления, могу позвонить по телефонам: 80212 462122, +375 33 6953508.