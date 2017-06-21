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Трагедия в Светлогорске: пожилая женщина выпала из окна 8-го этажа

22.06.2017 15:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 июн – Sputnik. Пожилая женщина погибла в Светлогорске, выпав из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже, сообщила газета "Ранак" со ссылкой на Светлогорский районный отдел Следственного комитета Беларуси.

Трагедия в Светлогорске: пожилая женщина выпала из окна 8-го этажа
© Фото: сайт Илоны Новоселовой
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Инцидент произошел во вторник в микрорайоне Молодежный районного центра. По информации соседей погибшей, она жила с сожителем, который в момент происшествия находился в магазине.

Сообщается, что прибывшие на место ЧП медики скорой зафиксировали смерть 80-летней женщины.

В настоящее время следователи Светлогорский РОСК устанавливают все обстоятельства происшествия. В качестве версии гибели женщины рассматривается в том числе суицид.

 
Теги: Минск
 
 
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В качестве версии гибели женщины рассматривается в том числе суицид.

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