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Трагедия в Светлогорске: пожилая женщина выпала из окна 8-го этажа
22.06.2017 15:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 июн – Sputnik. Пожилая женщина погибла в Светлогорске, выпав из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже, сообщила газета "
Инцидент произошел во вторник в микрорайоне Молодежный районного центра. По информации соседей погибшей, она жила с сожителем, который в момент происшествия находился в магазине.
Сообщается, что прибывшие на место ЧП медики скорой зафиксировали смерть 80-летней женщины.
В настоящее время следователи Светлогорский РОСК устанавливают все обстоятельства происшествия. В качестве версии гибели женщины рассматривается в том числе суицид.
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В качестве версии гибели женщины рассматривается в том числе суицид.
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