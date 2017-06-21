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Солигорчанка спасла тонувшую 11-летнюю школьницу

22.06.2017 16:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 июн — Sputnik. Посетители городского пляжа в Солигорске услышали раздающиеся крики о помощи вечером 19 июня, в спасении нуждалась 11-летняя девочка, сообщили в четверг в Минском областном управлении МЧС.

В какой-то момент, находясь в водоеме, она не смогла удержаться на плаву и начала тонуть. Сильный ветер помешал ребенку двигаться в сторону берега. 28-летняя солигорчанка, которая в это время отдыхала на пляже со своим ребенком, услышала крик девочки и бросилась ей на помощь.

"Женщина подплыла к девочке со спины и, взяв ее под руки, вытащила на берег", — рассказали в МЧС.

Пострадавшая находилась в бессознательном состоянии. Женщина незамедлительно сделала ей искусственное дыхание, после чего ребенок пришел в чувства. Первыми словами спасенной были: "Я никогда не видела смерть так близко".

Позже стало известно, что девочка пришла на водоем с двумя подружками-сверстницами без сопровождения взрослых.

Спасатели настоятельно рекомендуют родителям не оставлять детей без присмотра. Ранее в городе Коссово (Ивацевичский район) утонул девятилетний мальчик.

 
Теги: Минск
 
 
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Первыми словами ребенка после спасения были: "Я никогда не видела смерть так близко".

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