|
Солигорчанка спасла тонувшую 11-летнюю школьницу
22.06.2017 16:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 июн — Sputnik. Посетители городского пляжа в Солигорске услышали раздающиеся крики о помощи вечером 19 июня, в спасении нуждалась 11-летняя девочка, сообщили в четверг в Минском областном управлении МЧС.
В какой-то момент, находясь в водоеме, она не смогла удержаться на плаву и начала тонуть. Сильный ветер помешал ребенку двигаться в сторону берега. 28-летняя солигорчанка, которая в это время отдыхала на пляже со своим ребенком, услышала крик девочки и бросилась ей на помощь.
"Женщина подплыла к девочке со спины и, взяв ее под руки, вытащила на берег", — рассказали в МЧС.
Пострадавшая находилась в бессознательном состоянии. Женщина незамедлительно сделала ей искусственное дыхание, после чего ребенок пришел в чувства. Первыми словами спасенной были: "Я никогда не видела смерть так близко".
Позже стало известно, что девочка пришла на водоем с двумя подружками-сверстницами без сопровождения взрослых.
Спасатели настоятельно рекомендуют родителям не оставлять детей без присмотра. Ранее в городе Коссово (Ивацевичский район) утонул девятилетний мальчик.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первыми словами ребенка после спасения были: "Я никогда не видела смерть так близко".
|
Архив (ЧП)
Комментарии